鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調升至25.67元，幅度約9.16%

綜合評級 - 共有42位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀32位、保持中立7位、保守悲觀3位。

小鵬汽車今(23日)收盤價為20.685元。近5日股價上漲9.16%，標普指數下跌0.81%股價漲幅表現優於大盤。