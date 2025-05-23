鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車XPEV-US的目標價調升至25.67元，幅度約9.16%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共33位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)提出目標價估值：中位數由23.52元上修至25.67元，調升幅度9.16%。其中最高估值37.99元，最低估值14.69元。
綜合評級 - 共有42位分析師給予小鵬汽車評價：積極樂觀32位、保持中立7位、保守悲觀3位。
小鵬汽車今(23日)收盤價為20.685元。近5日股價上漲9.16%，標普指數下跌0.81%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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