鉅亨速報 - Factset 最新調查：小鵬汽車(XPEV-US)EPS預估上修至-0.18元，預估目標價為21.39元
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根據FactSet最新調查，共34位分析師，對小鵬汽車(XPEV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.19元上修至-0.18元，其中最高估值0.11元，最低估值-1.31元，預估目標價為21.39元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.11(0.11)
|0.8
|2.18
|最低值
|-1.31(-1.31)
|-0.28
|-0.26
|平均值
|-0.24(-0.25)
|0.23
|0.55
|中位數
|-0.18(-0.19)
|0.21
|0.46
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|146.95億
|249.07億
|370.04億
|最低值
|100.20億
|124.00億
|140.12億
|平均值
|122.90億
|170.94億
|208.82億
|中位數
|122.16億
|166.37億
|192.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.84
|-0.92
|-1.58
|-1.68
|-0.85
|營業收入
|8.47億
|32.54億
|39.88億
|43.30億
|56.78億
詳細資訊請看美股內頁：
小鵬汽車(XPEV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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