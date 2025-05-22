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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為17.33元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.73元，其中最高估值0.8元，最低估值0.59元，預估目標價為17.33元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.8(0.8)1.011.26
最低值0.59(0.59)0.780.91
平均值0.73(0.74)0.91.12
中位數0.73(0.77)0.921.17

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值20.87億25.46億30.29億34.81億
最低值18.45億19.56億21.07億34.81億
平均值18.74億21.59億25.11億34.81億
中位數18.60億21.47億25.68億34.81億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.47-0.590.060.300.41
營業收入3.74億7.22億10.00億11.91億15.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYMM

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