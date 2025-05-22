鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估下修至0.73元，預估目標價為17.33元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.77元下修至0.73元，其中最高估值0.8元，最低估值0.59元，預估目標價為17.33元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.8(0.8)
|1.01
|1.26
|最低值
|0.59(0.59)
|0.78
|0.91
|平均值
|0.73(0.74)
|0.9
|1.12
|中位數
|0.73(0.77)
|0.92
|1.17
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|20.87億
|25.46億
|30.29億
|34.81億
|最低值
|18.45億
|19.56億
|21.07億
|34.81億
|平均值
|18.74億
|21.59億
|25.11億
|34.81億
|中位數
|18.60億
|21.47億
|25.68億
|34.81億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.47
|-0.59
|0.06
|0.30
|0.41
|營業收入
|3.74億
|7.22億
|10.00億
|11.91億
|15.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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