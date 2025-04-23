2025上海車展：全球汽車產業的科技與創新盛宴

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-23 12:30

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第二十一屆上海國際汽車工業展覽會（上海車展）將於 2025 年 4 月 23 日至 5 月 2 日在上海國家會展中心舉行。本屆車展吸引來自 26 個國家和地區、近 1000 家中外知名企業參展，展出總面積達 36 萬平方公尺，創下歷年之最，並預計將吸引破百萬人次觀展。

本屆上海車展匯集了來自 26 國的汽車品牌，包括中、美、德、日等主要車系，規模空前。超過 100 款新車選擇在此次車展首發亮相，充分彰顯了中國市場在全球汽車產業中的重要性，並吸引了國際汽車界的高度關注。

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作為全球汽車產業的風向標，歷經 40 年的上海車展將持續肩負起引領全球 A 級車展的使命，全面展現世界汽車產業的科技發展水準與技術創新突破。

展期與館區：高科技核心技術成重點展出方向

本屆車展首次橫跨中國五一長假，預計觀展總人次將突破上屆創下的 90.6 萬人次。展會日程安排為：

媒體日：4 月 23 日至 24 日

專業觀眾日：4 月 25 日至 26 日

公眾日：4 月 27 日至 5 月 2 日

此次上海車展共啟用 13 個展館，分為三大板塊：乘用車、汽車科技與供應鏈，以及媒體區。展會重點展示新能源車、智慧駕駛、自動駕駛晶片、動力電池等核心技術。

乘用車展區：共 8 個館（3H、4.1H、5.1H、5.2H、6.1H、6.2H、7.1H、8.1H），集中展示新能源與智慧汽車。

汽車科技與供應鏈展區：共 4 個館（1.2H、2.2H、7.2H、8.2H），聚焦晶片、自動駕駛、電池等核心技術。

媒體區：位於 2.1H 館，專為媒體提供展覽和服務。

車展亮點：新勢力品牌崛起，傳統車商缺席

此外，一汽 - 大眾捷達、東風日產啟蒙、上汽通用雪佛蘭、捷豹路虎等也不會出現在本屆上海車展。

上海車展已經成為上汽集團 (600104-CN) 的主場，其在 3H 館的展出備受關注。上汽集團旗下的上汽榮威、上汽大眾、上汽通用五菱、上汽名爵（MG） 、智己、上汽奧迪、凱迪拉克等品牌悉數到場，其中上汽榮威占據了館內最大的展示面積。

這次，上汽大眾將首度亮相增程動力 SUV 概念車 ID.ERA；上汽奧迪也將首發其全新概念車 AUDI E；MG 則將展示其全新「方盒子」SUV Cyber X。

圖：上海國際汽車工業展覽會官方微博

中國電動車巨頭比亞迪 (002594-CN) 也攜騰勢、仰望、方程豹於 8.1H 館一同亮相，並特別展示其首款超跑：騰勢 SUPER9，與保時捷 911 等豪華超跑競爭。

圖：上海國際汽車工業展覽會官方微博

在 6.2H 館，除了小米 SU7 Ultra 賽道版可能亮相外，蔚來 (09866-HK) 旗下的樂道汽車也將展示其 L90 大三排座家庭 SUV，這款車被認為是樂道品牌的翻身之作，值得關注。此館還有寧德時代與零跑等品牌展示其最新技術與車型，鴻蒙智行

圖：上海國際汽車工業展覽會官方微博

4.1H 館則是奇瑞的主場，奇瑞攜旗下捷途、iCAR 等品牌，展示多達 53 款車型，成為本屆車展的最大參展陣容之一。

圖：上海國際汽車工業展覽會官方微博

小鵬汽車 (XPEV-US) 與華為旗下的問界位則於 5.1H 館；極氪與理想汽車 (LI-US) 則於 6.1H 館展出旗艦 SUV 車型極氪 9X 與理想 i8；蔚來 (09866-HK) 與 BMW 同駐 7.1H。

圖：上海國際汽車工業展覽會官方微博

科技展區：智慧駕駛成焦點，創新技術引領未來

本屆車展的科技展區將展出面積達 10 萬平方公尺，參展企業規模和數量較上屆呈顯著增長，並集中展示各類智慧駕駛與自動駕駛技術。華為智慧方案 BU、Momenta、地平線等企業均設有獨立展位，展示他們在自動駕駛和車聯網領域的創新技術。