Google推出全新「AI模式」搜尋！迎戰ChatGPT與生成式AI
鉅亨網編譯莊閔棻
Google (GOOGL-US) 在 Google I/O 2025 開發者大會上宣布，對旗下核心產品搜尋引擎進行重大升級，推出全新「AI 模式」（AI Mode）。此功能將以類似 AI 聊天機器人的方式，直接回答使用者查詢，取代傳統連結列表。
根據《華爾街日報》（WSJ）報導，Google 已開始在美國地區的搜尋頁面上推出「AI 模式」選項，讓用戶可在搜尋時切換至對話式介面，獲得整合且直接的回應，提升搜尋效率與互動體驗。
Google 母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，AI 模式是搜尋的「全面重塑」，具備更先進的推理與理解能力。他強調，「我們現在正進入人工智慧平台轉變的新階段，數十年的研究如今正在成為現實。」
OpenAI 的 ChatGPT 等生成式 AI 工具，透過對話彙整資訊，讓使用者不再需要點擊多個網頁連結，對 Google 傳統搜尋業務構成直接威脅。長期掌握全球約九成搜尋流量的 Google，可能因用戶習慣轉變而流失廣告收益。
近期一位蘋果 (AAPL-US) 高層也在反壟斷訴訟中證實，正考慮在 Safari 瀏覽器中加入 ChatGPT 或 Perplexity 搜尋選項，消息一出導致 Alphabet 股價本月下跌。
為追趕競爭對手，Google 正強化旗下生成式 AI 模型 Gemini，並將其整合至多項產品。繼去年推出「AI 摘要」（AI Overviews）功能後，目前每月用戶已達 15 億人，AI 模式則進一步提供與其他 AI 聊天機器人類似的互動式搜尋體驗。
Google 還表示，未來將為 AI 模式新增虛擬試穿功能，讓用戶上傳照片並在網購時預覽穿搭效果。Google 搜尋產品副總 Robby Stein 也指出，團隊正積極研究如何在 AI 模式中自然置入廣告內容。
自 2022 年 ChatGPT 問世後，全球科技巨頭紛紛投入生成式 AI 的競賽。Google 一度被質疑落後，特別是與已向 OpenAI 投資數十億美元的微軟相比。
蘋果高層 Eddy Cue 在法庭上指出，Safari 上的 Google 搜尋量出現二十年來首次下降。不過 Google 稱，蘋果裝置總體搜尋量仍呈增長。
Google 在法庭上提供的數據顯示，儘管 Gemini 使用量近月來快速成長，但仍顯著落後於 ChatGPT。
除了 AI 競爭壓力外，Google 仍須應對美國司法部的反壟斷訴訟。負責該案的法官目前正考慮包括強制出售 Chrome 瀏覽器在內的補救措施。Google 在法庭上強調，自 2020 年官司爆發以來，已面臨實質競爭挑戰。
Sundar Pichai 最後表示，Google 希望在今年中前與蘋果達成協議，讓 Siri 未來可透過 Gemini 回答查詢，目前 Siri 已支援 ChatGPT。
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