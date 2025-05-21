Google推出全新「AI模式」搜尋！迎戰ChatGPT與生成式AI

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 10:20

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Google (GOOGL-US) 在 Google I/O 2025 開發者大會上宣布，對旗下核心產品搜尋引擎進行重大升級，推出全新「AI 模式」（AI Mode）。此功能將以類似 AI 聊天機器人的方式，直接回答使用者查詢，取代傳統連結列表。

根據《華爾街日報》（WSJ）報導，Google 已開始在美國地區的搜尋頁面上推出「AI 模式」選項，讓用戶可在搜尋時切換至對話式介面，獲得整合且直接的回應，提升搜尋效率與互動體驗。

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Google 新「AI 模式」將以類似 AI 聊天機器人的方式，直接回答使用者查詢。（圖：截自 Google 官網）

Google 母公司 Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，AI 模式是搜尋的「全面重塑」，具備更先進的推理與理解能力。他強調，「我們現在正進入人工智慧平台轉變的新階段，數十年的研究如今正在成為現實。」

OpenAI 的 ChatGPT 等生成式 AI 工具，透過對話彙整資訊，讓使用者不再需要點擊多個網頁連結，對 Google 傳統搜尋業務構成直接威脅。長期掌握全球約九成搜尋流量的 Google，可能因用戶習慣轉變而流失廣告收益。

近期一位蘋果 (AAPL-US) 高層也在反壟斷訴訟中證實，正考慮在 Safari 瀏覽器中加入 ChatGPT 或 Perplexity 搜尋選項，消息一出導致 Alphabet 股價本月下跌。

為追趕競爭對手，Google 正強化旗下生成式 AI 模型 Gemini，並將其整合至多項產品。繼去年推出「AI 摘要」（AI Overviews）功能後，目前每月用戶已達 15 億人，AI 模式則進一步提供與其他 AI 聊天機器人類似的互動式搜尋體驗。

Google 還表示，未來將為 AI 模式新增虛擬試穿功能，讓用戶上傳照片並在網購時預覽穿搭效果。Google 搜尋產品副總 Robby Stein 也指出，團隊正積極研究如何在 AI 模式中自然置入廣告內容。

自 2022 年 ChatGPT 問世後，全球科技巨頭紛紛投入生成式 AI 的競賽。Google 一度被質疑落後，特別是與已向 OpenAI 投資數十億美元的微軟相比。

蘋果高層 Eddy Cue 在法庭上指出，Safari 上的 Google 搜尋量出現二十年來首次下降。不過 Google 稱，蘋果裝置總體搜尋量仍呈增長。

Google 在法庭上提供的數據顯示，儘管 Gemini 使用量近月來快速成長，但仍顯著落後於 ChatGPT。

除了 AI 競爭壓力外，Google 仍須應對美國司法部的反壟斷訴訟。負責該案的法官目前正考慮包括強制出售 Chrome 瀏覽器在內的補救措施。Google 在法庭上強調，自 2020 年官司爆發以來，已面臨實質競爭挑戰。