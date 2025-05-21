「從不買米」驚世發言被罵翻！日本農相辭職下台 石破茂受重挫

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-21 11:20

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米價居高不下讓民眾苦不堪言，日本本農林水產大臣江騰拓一席「從不買米」的言論，更讓日本民眾憤怒抨擊，對此江騰拓 21 日凌晨向日本首相石破茂提出辭呈，石破茂已受理，並且連二日就江騰拓的言論公開道歉。

江騰拓成為石破茂去年 10 月就任以來首位辭職的內閣大臣。

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據悉，石破已決定任命自民黨的小泉進次郎接棒。之所以選擇小泉，是因為他具有內閣經驗，且擔任過自民黨農林部會長，對農業政策領域相當熟悉。透過任命小泉，石破希望能重整內閣體制，並繼續致力於穩定米價。

自去年夏天開始，日本米價持續上漲，直至今年 5 月日本「米荒」問題仍未獲得有效解決，在這種背景下，江騰拓拓 18 日在演講中稱， 「我從來沒有買過米，支持者送給我很多，家裡有的米都夠開店賣了。」

江騰拓的言論引發民眾強烈憤怒，並且受到日本在野黨政客抨擊。在爭議聲中，日本首相石破茂 19 日、20 日連續兩次就江騰拓的言論公開道歉。

石破茂 19 日就此事對記者表示，「作為（江騰拓的）任命者，我深感歉意，對此由衷致歉。現在商店裡白米缺貨，就算有貨價格也很高，消費者們感到不安與憤怒，這是很嚴重的問題。」

石破內閣讓江騰拓繼續履職再次引發不滿情緒。石破茂 20 日被記者問到「繼續讓江騰拓履職能否得到國民的諒解」。

石破茂回答說，「對於受困於米價上漲的消費者和盡力生產大米的生產者，江騰的言論沒有辯解餘地，作為任命者我深感負有責任。至於能否得到國民諒解，江騰拓要誠心誠意由衷道歉，農林水產大臣現在的工作是解決米價上漲問題，希望他能交出答案。」