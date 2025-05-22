川普稅改政策埋雷！市場上月才「死給川普看」現在又要再重演一次？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-05-22 17:00

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美國市場正面臨債務與財政政策雙重考驗。在經歷關稅爭端餘波未平之際，一場由美債殖利率飆升引發的債務風暴再度席捲市場。素有「聯準會傳聲筒」之稱的《WSJ》記者 Nick Timiraos 周三 (21 日) 撰文分析，美國政府借貸成本持續攀升恐引發類似上月因關稅危機而起的市場動盪，共和黨推動的減稅法案與不斷膨脹的赤字，正將美國經濟推向未知險境。

近期美債市場遭遇拋售潮，30 年期公債殖利率周三攀升至 5.089%，創 2023 年 10 月以來新高，10 年期殖利率也突破 4.595% 的年內高點。這場拋售始於穆迪下調美國 3A 信評等級，之後眾議院共和黨人又通過川普稅改法案關鍵條款，市場對美國政府償債能力的擔憂急劇升溫。

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美國國會預算辦公室 (CBO) 警告，共和黨提出的減稅法案將在未來十年把聯邦赤字推高至 GDP 的 7%，創承平時期經濟擴張期最高赤字紀錄。儘管法案預計透過減稅刺激 2800 億美元經濟活動，但市場更憂慮赤字擴張與利率攀升形成的惡性循環。隨著美債殖利率上升，政府為支付近 29 兆美元存量債務利息的支出將激增，恐導致增稅或削減公共服務。

Timiraos 說：「這就像家庭負債累累，被迫削減教育、醫療開支來還貸。」當前美債殖利率水準已接近觸發政策轉向的臨界點。

BCA Research 首席全球策略師 Peter Berezin 警告，市場正測試川普政府容忍門檻，「如同去年關稅危機，債券收益率和美股需要跌到何種程度，才能迫使國會與白宮調整財政政策」。

美國前財長葉倫近期多次強調維持 10 年期美債殖利率穩定的重要性，因其直接影響企業貸款、房貸等經濟活動成本，但目前情勢顯示，減稅法案帶來的財政擴張與聯準會升息路徑存在根本衝突。

儘管共和黨聲稱 CBO 低估了關稅與放鬆監管帶來的經濟成長紅利，但現實數據並不樂觀。

Evercore ISI 分析師 Krishna Guha 指出，即便考慮稅改刺激，未來赤字規模仍難以下降，下次經濟衰退發生時，財政缺口可能進一步擴大。

川普曾承諾透過「政府效率部」削減數兆美元支出，但實際措施大幅縮水。政策研究機構 Piper Sandler 主管 Andy Laperriere 直言：「川普不會觸碰社會福利項目，而共和黨對赤字的容忍度比十年前更高。」

市場普遍認為，即便 10 年期美債殖利率突破 5% 關鍵心理關口，政策轉向機率依然極低。

但更令人警覺的是，企業債與政府債的雙重壓力恐引發連鎖反應，根據摩根士丹利預測，若殖利率維持 4.5% 以上，企業償債成本將吞噬 8% 的淨利。