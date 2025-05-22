資深空頭感歎：美股做空太難 苦往心裡藏

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-22 14:40

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資深宏觀避險基金經理 Edouard de Langlade 正在經歷其逾 20 年職業生涯中最佳的交易時期。儘管如此，他表示做空美國股票的押注一直「痛苦不堪」，然而，他仍堅持在做空美股。

他管理的 EDL 全球機會策略基金規模達 16 億美元。據投資者文件顯示，這家基金上個月在全球市場波動中上漲了 7.3%，在此之前的一個月更是創下逾 14% 的歷史最高單月漲幅。

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今年以來，這一基金收益已達 31%，使其成為 2025 年表現最佳的基金之一。

de Langlade 告訴客戶，過去十年由於美國的「例外主義」，做空美股對他來說一直「異常痛苦」。即使特朗普的政策使投資者對這種「例外主義」的看法岌岌可危，他仍然不敢相信標普指數在四月收盤時竟持平。他在信中寫道：「我肯定是受虐狂，才會做空標普 500 指數」。他覺得即使在聯準會袖手旁觀的情況下，該指數也會反彈，「令人難以置信」，並認為「只有神」才能讓其下跌超過一個月。

目前，他的避險基金仍持有標普 500 指數的主要空頭部位。他預計，這一指數將在未來一兩個月內於 5500 點至 5800 點之間震盪，然後在夏季重新測試近期低點。de Langlade 認為，本週穆迪下調美國信用評級，導致 30 年期美債殖利率超過 5%，這將給市場增加壓力。他指出，融資成本的上升，正在對股市造成壓力。