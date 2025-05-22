加拿大證實有意加入川普「金穹」計畫 已進行高層會談

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-22 10:24

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加拿大總理卡尼證實，加拿大正考慮加入美國的「金色穹頂」飛彈防禦計畫，但他拒絕透露預算金額，並表示相關會談仍處於初期階段。

卡尼在與其新內閣進行為期兩天的規劃會議後於渥太華表示：「這是我們正在考慮的事項，也是高層討論過的事情。」

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美國總統川普周二 (22 日) 表示，儘管該計畫所需的部分太空技術尚未證實可行，但飛彈防禦系統可能在三年內啟用。該提案旨在保護北美大陸免受彈道飛彈、高超音速飛行器及先進巡弋飛彈等威脅。

「金色穹頂」計畫將耗資鉅大。川普表示，該系統的總成本可能高達 1,750 億美元，但美國國會預算辦公室估計，若要完整開發並部署這套太空攔截器系統，20 年間的總支出可能高達 5,420 億美元。川普說，加拿大必須支付其「公平份額」。

自 1950 年代以來，加拿大與美國便共同行使一項名為北美防空司令部（Norad）的聯合空防系統。2022 年，加拿大公布一項 386 億加元（約 270 億美元）的長期計畫，以協助現代化 Norad。該資金包括卡尼於三月宣布的一項新型由澳洲開發的雷達系統，旨在偵測來襲飛彈。

卡尼在上個月的選舉中獲勝，他在競選中多次表示，加拿大必須與其他國家建立新的經濟和安全關係，而不是依賴與美國的更深層次的合作。

他周三 (22 日) 表示，深化整合的過程已經結束，加拿大現在的處境是：必要時我們會合作，但不一定合作。

3 月時，卡尼下令重新審查政府購買數十架 F-35 戰機的交易，這項交易是美國政府希望儘快完成的。他表示，這項審查仍在進行中。