中國東協自貿3.0談判完成！專家：區域經濟一體化加速 為全球區域合作提供「亞洲範本」

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-22 12:30

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中國商務部周三 (21 日) 對外發布，中國—東協經貿部長特別會議周二 (20 日) 舉行，雙方經貿部長共同宣布全面完成中國—東協自貿區 3.0 版談判。3.0 版談判於 2022 年 11 月啟動，歷經近兩年、9 輪正式談判，於 2024 年 10 月實質結束。在各國經貿部長全力協調與共同推動下，雙方全面完成談判，邁向簽署升級議定書的目標又邁出關鍵一步。

中國商務部相關負責人表示，3.0 版是雙方在逆全球化背景下維護自由貿易的「旗艦成果」，涵蓋數位經濟、綠色經濟、供應鏈互聯互通等 9 個新增章節，首次在新興領域達成高標準承諾。

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商務部研究院亞洲研究所所長袁波說，「這不僅是自貿協定的升級，更是區域合作模式的創新」，並指 3.0 版透過深化標準互認、貿易便利化等規則，推動產業鏈深度融合，為全球區域合作提供「亞洲範本」。

3.0 版協議新增章節中，數位經濟、綠色經濟等議題特別亮眼。雙方承諾加強新能源、智慧駕駛等領域的合作，並首次納入中小微型企業支援條款。以山東濰坊拓普機械為例，該公司憑藉自貿協定加大對東協市場的綠色農用車輛研發，2024 年對印尼、馬來西亞出口額年增 35%。

袁波表示，3.0 版將加速中國與東協在新能源產業鏈上的協同，中國對東協出口工業製成品的同時，也從東協進口農產品與電子零件，形成「互補型成長」。

數據顯示，2024 年中東協貿易額達 6.99 兆元，佔中國外貿總值 15.9%，東協連續五年蟬聯中國最大貿易夥伴。

目前，全球貿易保護主義抬頭，3.0 版的落地被視為「關鍵對沖」。中國世界貿易組織研究會會長馬建春強調，協議透過海關程序簡化、衛生標準互認等措施，為企業提供制度性保障，例如東協水果入境中國的通關時間縮短 40%，大幅降低貿易成本。

東協秘書長高金洪認為，3.0 版將協助區域經濟抵禦外部衝擊，推動建構「中國—東協命運共同體」，雙方打算今年底前簽署升級議定書，加速規則落地。

3.0 版對中小企業的支持也引發企業界共鳴。中國廣東一家新能源配件企業負責人表示，協議中的技術認證互通條款將助其開拓越南市場，訂單料將成長 20%。

根據中國商務部數據，中國與東協中小企業合作計畫已超過 2.3 萬個，協議可望為其降低 15% 的合規成本。

專家指出，3.0 版不僅將推動中國與東協貿易額突破兆美元大關，更將加速區域產業鏈重建。

中國世界貿易組織研究會會長馬建春表示，雙方正從商品貿易轉向「制度型開放」，透過 RCEP 與 3.0 版的雙重加持，亞洲有望成為全球經濟治理改革的「試驗場」。