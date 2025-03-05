鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為15.09元
鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.5元，其中最高估值0.56元，最低估值0.45元，預估目標價為15.09元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.56(0.57)
|0.72
|0.91
|最低值
|0.45(0.45)
|0.59
|0.76
|平均值
|0.51(0.52)
|0.68
|0.85
|中位數
|0.5(0.54)
|0.69
|0.86
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.52億
|20.23億
|23.68億
|最低值
|16.34億
|18.98億
|22.26億
|平均值
|16.43億
|19.57億
|22.97億
|中位數
|16.41億
|19.56億
|23.01億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.47
|-0.59
|0.06
|0.30
|營業收入
|3.74億
|7.22億
|10.00億
|11.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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