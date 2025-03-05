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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估下修至0.5元，預估目標價為15.09元

鉅亨網新聞中心 2025-03-05 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元下修至0.5元，其中最高估值0.56元，最低估值0.45元，預估目標價為15.09元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.56(0.57)0.720.91
最低值0.45(0.45)0.590.76
平均值0.51(0.52)0.680.85
中位數0.5(0.54)0.690.86

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值16.52億20.23億23.68億
最低值16.34億18.98億22.26億
平均值16.43億19.57億22.97億
中位數16.41億19.56億23.01億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.47-0.590.060.30
營業收入3.74億7.22億10.00億11.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYMM

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