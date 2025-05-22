鉅亨速報 - Factset 最新調查：曼哈頓軟體MANH-US的目標價調升至210元，幅度約7.69%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對曼哈頓軟體(MANH-US)提出目標價估值：中位數由195元上修至210元，調升幅度7.69%。其中最高估值270元，最低估值177元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予曼哈頓軟體評價：積極樂觀7位、保持中立3位、保守悲觀0位。
曼哈頓軟體今(22日)收盤價為189.465元。近5日股價下跌7.69%，標普指數上漲0.92%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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