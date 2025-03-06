鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為16.16元
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.77元，其中最高估值0.79元，最低估值0.59元，預估目標價為16.16元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.79(0.79)
|0.99
|1.26
|最低值
|0.59(0.59)
|0.76
|1.03
|平均值
|0.74(0.72)
|0.91
|1.14
|中位數
|0.77(0.72)
|0.93
|1.16
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|19.73億
|23.41億
|25.72億
|最低值
|18.41億
|20.33億
|22.92億
|平均值
|18.81億
|21.78億
|24.91億
|中位數
|18.59億
|21.57億
|25.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.47
|-0.59
|0.06
|0.30
|營業收入
|3.74億
|7.22億
|10.00億
|11.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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