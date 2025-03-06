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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估上修至0.77元，預估目標價為16.16元

鉅亨網新聞中心 2025-03-06 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.77元，其中最高估值0.79元，最低估值0.59元，預估目標價為16.16元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.79(0.79)0.991.26
最低值0.59(0.59)0.761.03
平均值0.74(0.72)0.911.14
中位數0.77(0.72)0.931.16

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值19.73億23.41億25.72億
最低值18.41億20.33億22.92億
平均值18.81億21.78億24.91億
中位數18.59億21.57億25.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.47-0.590.060.30
營業收入3.74億7.22億10.00億11.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYMM

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