鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADRYMM-US的目標價調升至16.16元，幅度約7.05%
鉅亨網新聞中心 2025-03-06 06:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)提出目標價估值：中位數由15.09元上修至16.16元，調升幅度7.05%。其中最高估值19.38元，最低估值13.99元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Full Truck Alliance Co Ltd - ADR評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀0位。
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR今(6日)收盤價為13.26元。近5日股價上漲7.05%，標普指數下跌1.9%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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