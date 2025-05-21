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鉅亨速報 - Factset 最新調查：UBS Group AG - Registered SharesUBS-US的目標價調降至35.41元，幅度約5.88%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對UBS Group AG - Registered Shares(UBS-US)提出目標價估值：中位數由37.62元下修至35.41元，調降幅度5.88%。其中最高估值45.03元，最低估值25.56元。

綜合評級 - 共有18位分析師給予UBS Group AG - Registered Shares評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀4位。

UBS Group AG - Registered Shares今(21日)收盤價為32.28元。近5日股價下跌5.88%，標普指數上漲0.92%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UBS市場預估目標價

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UBS Group AG - Registered Shares32.28-4.36%

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