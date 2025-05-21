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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.65元，預估目標價為11.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.65元，其中最高估值0.73元，最低估值0.58元，預估目標價為11.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.73(0.73)0.921.171.35
最低值0.58(0.58)0.690.851.14
平均值0.66(0.66)0.821.051.25
中位數0.65(0.67)0.861.051.25

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值105.40億111.23億117.23億122.51億
最低值96.25億99.15億103.19億122.51億
平均值102.30億107.12億112.38億122.51億
中位數104.40億108.59億114.22億122.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.560.690.470.610.63
營業收入83.61億81.60億93.02億104.31億103.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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