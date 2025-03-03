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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估下修至0.69元，預估目標價為10.42元

鉅亨網新聞中心 2025-03-03 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.7元下修至0.69元，其中最高估值0.82元，最低估值0.62元，預估目標價為10.42元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.82(0.82)0.941.09
最低值0.62(0.62)0.70.99
平均值0.7(0.7)0.821.05
中位數0.69(0.7)0.81.08

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值102.97億109.37億114.09億
最低值96.25億99.15億109.63億
平均值100.58億105.37億111.66億
中位數101.38億105.03億111.27億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.560.690.470.610.63
營業收入83.61億81.60億93.02億104.31億103.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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