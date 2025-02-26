鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為10.45元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.73元，其中最高估值0.82元，最低估值0.62元，預估目標價為10.45元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.82(0.82)
|0.94
|1.09
|最低值
|0.62(0.62)
|0.7
|1.09
|平均值
|0.72(0.71)
|0.83
|1.09
|中位數
|0.73(0.72)
|0.82
|1.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|103.18億
|109.29億
|111.27億
|最低值
|96.58億
|99.49億
|109.63億
|平均值
|99.79億
|104.39億
|110.45億
|中位數
|99.40億
|103.94億
|110.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.56
|0.69
|0.47
|0.61
|營業收入
|83.61億
|81.60億
|93.02億
|104.31億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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