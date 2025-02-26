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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估上修至0.73元，預估目標價為10.45元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 20:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.72元上修至0.73元，其中最高估值0.82元，最低估值0.62元，預估目標價為10.45元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.82(0.82)0.941.09
最低值0.62(0.62)0.71.09
平均值0.72(0.71)0.831.09
中位數0.73(0.72)0.821.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值103.18億109.29億111.27億
最低值96.58億99.49億109.63億
平均值99.79億104.39億110.45億
中位數99.40億103.94億110.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.560.690.470.61
營業收入83.61億81.60億93.02億104.31億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

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