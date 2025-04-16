search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為5.62元

鉅亨網新聞中心 2025-04-16 06:16


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.36元，其中最高估值0.68元，最低估值0.32元，預估目標價為5.62元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.68(0.68)0.850.540.63
最低值0.32(0.32)0.370.420.63
平均值0.46(0.45)0.550.490.63
中位數0.36(0.35)0.450.510.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值104.47億110.18億115.96億113.62億
最低值96.25億99.15億103.60億113.62億
平均值100.60億105.36億110.31億113.62億
中位數100.53億105.38億108.85億113.62億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.340.240.300.31
營業收入83.61億81.60億93.02億104.31億103.59億

詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVIV

相關行情

台股首頁我要存股
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)8.63-0.23%

延伸閱讀


Empty