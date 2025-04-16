鉅亨速報 - Factset 最新調查：Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)EPS預估上修至0.36元，預估目標價為5.62元
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 06:16
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.35元上修至0.36元，其中最高估值0.68元，最低估值0.32元，預估目標價為5.62元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.68(0.68)
|0.85
|0.54
|0.63
|最低值
|0.32(0.32)
|0.37
|0.42
|0.63
|平均值
|0.46(0.45)
|0.55
|0.49
|0.63
|中位數
|0.36(0.35)
|0.45
|0.51
|0.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|104.47億
|110.18億
|115.96億
|113.62億
|最低值
|96.25億
|99.15億
|103.60億
|113.62億
|平均值
|100.60億
|105.36億
|110.31億
|113.62億
|中位數
|100.53億
|105.38億
|108.85億
|113.62億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.28
|0.34
|0.24
|0.30
|0.31
|營業收入
|83.61億
|81.60億
|93.02億
|104.31億
|103.59億
詳細資訊請看美股內頁：
Telefonica Brasil S.A., - ADR (Representing Ord)(VIV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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