Google Meet推出即時語音翻譯功能！支援多語言即時通話、跨國會議更順暢

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-21 16:01

‌



Google (GOOGL-US) 於 Google I/O 2025 開發者大會上正式宣布，將在旗下視訊會議平台 Google Meet 中推出全新即時語音翻譯（Real-time Speech Translation） 功能，引發熱議。

這項創新技術採用 Google DeepMind 開發的大型語音語言模型（Large Language Audio Model），能讓不同語言使用者進行自然流暢的對話，實現真正的跨語言溝通。

‌



Google 表示，這項語音翻譯功能能即時將講話內容翻譯成接收者偏好的語言，並保留原說話者的語音音色、語氣與情緒表達。

相較於傳統文字翻譯，這種更具「人性化」的轉譯方式，能提供更真實的溝通體驗，特別適合需要長時間視訊的會議或家庭對話。

這項功能的應用場景極為廣泛，不僅可讓說不同語言的家庭成員無縫溝通，也適用於跨國企業團隊之間的即時會議。對於需要頻繁與國際同仁聯繫的使用者來說，Google Meet 多語言翻譯將大幅提升會議效率與理解力。

Google 強調，語音翻譯延遲極低，允許多位參與者同時聊天，而這是此前技術所無法實現的突破。

在實際使用中，用戶不僅可以聽見翻譯後的語音，也會微弱聽到講者的原始語音，讓整體對話更具臨場感與自然度。

Google Meet 語音翻譯測試版將於 5 月 22 日開始向消費者 AI 訂閱用戶推出，初期支援語言包括英語與西班牙語。未來數週內，Google 將逐步加入義大利語、德語與葡萄牙語等其他語言，擴大全球使用者的適用範圍。