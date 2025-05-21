〈Google I/O〉Google重返AI智慧眼鏡市場！聯手Warby Parker與開雲
鉅亨網編譯莊閔棻
繼早期 Google Glass 計畫因隱私問題遭遇挫敗後，Google (GOOGL-US) 再度強勢回歸智慧眼鏡市場。在 Google I/O 2025 開發者大會上，該公司宣布與美國知名眼鏡品牌 Warby Parker 以及法國奢侈品公司開雲集團（Kering） 展開合作，共同開發新一代搭載 Android XR 平台 的 AI 智慧眼鏡。
根據《華爾街日報》（WSJ）報導，Google 承諾將向 Warby Parker 提供最多 7,500 萬美元 用於產品研發與商業化，並另外進行 7,500 萬美元股權投資，總投資金額高達 1.5 億美元。此舉顯示 Google 對智慧眼鏡市場的高度重視與長期佈局。
Warby Parker 表示，雙方計劃陸續推出多款 AI 智慧眼鏡產品，首款產品預計在 2025 年後問世。這款智慧眼鏡將整合多模態人工智慧（Multimodal AI），可同時處理文字、語音、影像等多種數據型態，並提供處方鏡片與非處方版本，滿足不同用戶需求。
Warby Parker 聯合執行長 Dave Gilboa 指出：「展望未來，我們相信多模態 AI 非常適合眼鏡，它能夠提供即時背景和智慧，進而增強佩戴者在世界各地移動時所處的周圍環境。」
這款智慧眼鏡適合全天配戴。 Google XR 副總裁 Shahram Izadi 表示，它們將在 Android XR 平台上推出，這是一個用於耳機和眼鏡的作業系統。
除了與 Warby Parker 合作外，Google 也宣布將與包括三星（Samsung） 和韓國時尚眼鏡品牌 Gentle Monster 等廠商合作，開發支援 Gemini AI 和 AR 擴增實境 功能的新型智慧眼鏡，打造更完整的穿戴式 AI 生態系統。
開雲集團旗下的 Kering Eyewear 也宣布與 Google 展開合作，推出搭載 Android XR 的 AI 智慧眼鏡。該公司擁有 Gucci、Cartier、Saint Laurent 等品牌授權，。
Kering 尚未公布合作具體條款，但在雷朋、Meta (META-US) 、Snap (SNAP-US) 與亞馬遜 (AMZN-US) 等科技與時尚品牌相繼投入下，智慧眼鏡市場競爭日趨激烈，各大品牌紛紛布局 AI 與穿戴裝置結合的應用情境。
業界觀察指出，Google 此次策略與 Meta 類似，後者已與 Ray-Ban 母公司 EssilorLuxottica 合作推出具備語音助理、即時翻譯與通知提醒等功能的 AI 智慧眼鏡。
Meta 執行長祖克柏表示，該產品銷售已成長兩倍，成功原因之一是結合了熟悉的設計與廣泛的通路，例如直接在雷朋實體店販售，降低用戶進入門檻。
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