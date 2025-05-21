狂買百萬顆GPU建巨型工廠！馬斯克：特斯拉和xAI正向輝達、超微等公司採購更多晶片

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-05-21 14:00

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特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克最新表示，特斯拉和 xAI 正向輝達 (NVDA-US) 、超微 (AMD-US) 等公司採購更多晶片，xAI 打算建造一個擁有 100 萬顆 GPU 的大型工廠，並稱不排除考慮讓特斯拉跟 xAI 合併。

馬斯克的 xAI 正在美國田納西州孟菲斯郊外建造一個擁有 100 萬顆 GPU 的巨型工廠 Colossus，並將該地區打造成為「高科技製造中心」。

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馬斯克表示，特斯拉和 xAI 都打算向輝達和超微購買更多晶片，並稱特斯拉位於紐約州水牛城的 Dojo 超級電腦已開始使用輝達 GPU 晶片訓練輔助駕駛功能 Autopilot，以及人形機器人 Optimus。

目前，Colossus 工廠已安裝 20 萬顆 GPU。馬斯克說：「這是目前全球最強大的 AI 訓練聚落，逾 20 萬顆 GPU 晶片正在進行協同訓練。」

不過，馬斯克並未具體說明該公司訂購了多少晶片以及預計安裝晶片的進程。

此外，曾稱 AI 限制因素將是晶片的他現在改口預測，這一限制因素將很快轉變為能源。他指出，到 2026 年中期，AI 公司將面臨「根本性的電力短缺」。

馬斯克說：「中國目前在發電方面的投資超過美國，但美國仍然在突破性創新方面具有優勢。我認為這在某種程度上是一種文化因素，要想實現突破性創新，就必須質疑權威。」

特斯拉正積極使用 AI 演算法來推動無人駕駛技術的發展。馬斯克表示，該公司的自駕計程車 Robotaxi 將於下月底在美國德州奧斯丁的街道投入使用。

馬斯克發表上述言論之際，特斯拉正面臨投資者的質疑，即使近一個月股價上漲超過四成，但市值仍未重返 1 兆美元大關。截至周二 (20 日)，特斯拉今年累計下跌近 15%。

此前，馬斯克領導美國總統川普設立的政府效率部 (DOGE)，但大刀闊斧地精簡美國公職人員的舉動也引發巨大爭議。

在擔任特斯拉執行長的同時，馬斯克也擔任太空探索公司 SpaceX 的執行長，並擁有 AI 公司 xAI 和神經科技新創公司 Neuralink 等企業。