美國債務危機再度成為焦點 讓川普減稅計畫面臨新阻力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-21 15:30

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穆迪以令人擔憂的債務水準遠超政府收入為由，調降了美國的信評。在此背景下，讓共和黨的減稅立法議程，增添了新的阻力—儘管共和黨在國會擁有多數席位。

根據無黨派組織「負責任聯邦預算委員會」(Committee for a Responsible Federal Budget) 的初步估計，這項議程可能導致到 2034 年的年度赤字，比 2024 年增加超過 1 兆美元，恐使財政狀況惡化。

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然而，部分川普政府官員堅稱，這項被稱為「大而美法案」（one, big, beautiful bill）的議程，儘管涵蓋數兆美元的減稅以及一系列支出削減，並不會增加國家預算赤字。

白宮經濟顧問委員會主席 Stephen Miran 表示，法案中旨在「削減浪費、舞弊和濫用」的措施，最終將使赤字佔 GDP 的比例降低近半個百分點，甚至更多。白宮發言人 Karoline Leavitt 也向記者說，「這項法案不會增加赤字」。

若非穆迪在兩天前調降了美國債務評級，共和黨議員可能更願意輕信這些說法。但現在，隨著財政狀況再次成為關注焦點，更多的審慎是必要的。

倡導美國財政穩定的 Peter G. Peterson 基金會執行長 Michael Peterson 表示，穆迪降級反映了華盛頓多年不良財政決策引發的擔憂。他指出，美國已預計未來十年內，將在目前 36 兆美元的債務基礎上再增加 22 兆美元。而川普總統的法案「只會在這個已然不可持續的道路上增加數兆美元，加速借貸步伐」。

投資人也注意到了穆迪在其降級決定中強調的風險。30 年期美國公債殖利率飆升超過一個百分點，周一一度觸及 5%。短債殖利率也隨之上升。兩者都傳達出同樣的訊息：投資美國債務的風險已經增加。

財富管理公司 Ritholtz Wealth Management 首席市場策略師 Callie Cox 認為，美債殖利率上升是給立法者的警鐘。她表示，「政府赤字問題在投資人覺得是問題之前都不是問題。而他們正日益告訴我們，赤字是個問題。」

由於銀行和其他貸款機構通常以美債殖利率為基礎設定利率，殖利率上升意味著消費者和政府借款成本都可能更高。牛津經濟研究院首席美國經濟學家 Ryan Sweet 指出，這次降級增加了川普方案即便通過，其減稅幅度也可能比目前提案要少，以盡量減少赤字影響的可能性。