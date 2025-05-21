2025年全球最幸福城市榜出爐 新加坡排第3：經濟、醫療、安全都傑出

鉅亨網新聞中心 2025-05-21 17:00

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「2025 年世界最幸福城市」 排行榜出爐，新加坡以總得分 979 位居第三，僅次於丹麥哥本哈根和瑞士蘇黎世。

根據英國「生活品質研究所」（Institute for the Quality of Life）最新的幸福城市指數。主要是從公民、治理、環境、經濟、健康和流動性這六大主題，涵蓋共 82 項指標，對全球眾多城市進行了全面評估。

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本次榜單中，亞洲地區共有三座城市進入前十名：除新加坡外，韓國首爾（第六位）與台北（第八位）同樣表現突出，反映出亞洲城市在生活品質提升方面的顯著進步。

報告中強調，新加坡是「經濟繁榮與高效治理的全球典範」，其卓越表現主要體現在以下幾個方面：

經濟活力與機遇

作為全球金融、科技和創新樞紐，新加坡持續吸引國際頂尖企業與人才。根據 2025 年的最新數據顯示，新加坡的人均 GDP 已突破 9 萬美元，失業率長期維持在 2% 以下的低水平。政府積極推動「產業轉型藍圖 2025」計畫，特別在數位經濟、生物醫藥等前沿領域創造了大量高價值職缺，為經濟發展注入新動能。

世界級治理體系

在「政府透明度」和「數位治理」指標中，新加坡均獲得滿分，展現了其世界級的治理水平。透過「智慧國」倡議，高達 98% 的政府服務實現全程線上辦理，企業註冊最快僅需 15 分鐘，極大地提升了行政效率。嚴格的法治環境使新加坡連續 12 年在全球治安指數中排名前三名，為其經濟社會發展提供了堅實的保障。

全民健康保障

新加坡建立了獨特的「醫療儲蓄帳戶 + 重疾保險」雙層體系，涵蓋全民健康保障，人均預期壽命達 84.3 歲。新建的區域醫療中心網路確保居民在 15 分鐘內即可獲得基礎醫療服務。在疫情期間，新加坡建立的公共衛生緊急系統更被世界衛生組織列為模範案例，顯示其在公共衛生應對方面的卓越能力。

綠色智慧城市

儘管土地資源有限，新加坡透過垂直綠化、濱海堤壩等創新設計，將綠化覆蓋率提升至 56%。全島已建成 300 公里公園連道，85% 的居民步行 10 分鐘即可抵達綠地，實現了城市與自然的和諧共生。此外，新加坡的「2030 年綠色計畫」更承諾實現碳中和目標，展現其在永續發展方面的決心。

無縫交通網絡

新加坡擁有高效便捷的交通網絡，地鐵線總長已擴展至 400 公里，搭配自動駕駛巴士試辦及 2.8 萬個共享單車點位，使大眾運輸分攤率達到 75%。樟宜機場連續八年獲評「全球最佳機場」，其航線網絡連通全球 220 個城市，鞏固了新加坡作為國際航空樞紐的地位。

多元文化共融

新加坡推行四種官方語言並行的多元文化政策，配合組屋種族比例配額等創新制度，使其在「社會和諧指數」中持續領先。2024 年新落成的「文化萬花筒」綜合體更成為全球跨文化交流的典範，促進了不同族群之間的理解與融合。