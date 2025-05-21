歐盟、G7擬對中國小額包裹課關稅 Temu與Shein頭大

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-21 15:00

‌



加拿大財政部長沈潘 (Francois-Philippe Champagne) 表示，七國集團 (G7) 已開始討論對供應過剩、低價值的中國產品徵收關稅。

另一方面，歐盟也傳出計劃針對進入該地區的數十億小額包裹徵收 2 歐元固定費用，各國紛紛出手管控小額進口，對 Temu、Shein 等低價跨境電商業者造成新打擊。

‌



沈潘在周二召開的的 G7 財長會議開幕記者會上表示，議程將包括討論各國如何協調行動，解決產能過剩與非市場行為等問題，並暗示將採取進一步措施抑制中國的商品過剩。

一些主要國家指控 Temu 和 Shein 這類中國網購平台，其低價產品大量湧向他們的市場，打擊本土競爭力。美國先前已針對這些商品採取行動，取消了原本針對中國的「最低限額」免稅措施。

美國是這些低價包裹的最大市場，根據彭博對中國數據的分析，去年約有四分之一、價值達 940 億美元的此類出口流向美國。由於消費者試圖搶在新關稅生效前購買，對美出口上個月激增了近 30%，但這種貿易現在很可能會逐漸減少。

一些國家擔心，中國出口商會將原本要寄往美國的包裹轉寄至其他市場，從而壓低當地生產商與零售商的價格。