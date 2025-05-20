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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至120元，幅度約9.09%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由110元上修至120元，調升幅度9.09%。其中最高估值140元，最低估值68元。

綜合評級 - 共有22位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。

希捷科技今(20日)收盤價為109.04元。近5日股價上漲9.09%，標普指數上漲2.04%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股STX市場預估目標價

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