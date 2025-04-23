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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至7.46元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.31元上修至7.46元，其中最高估值7.99元，最低估值7.01元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.99(7.99)14.1512.55
最低值7.01(7.01)6.827
平均值7.41(7.4)9.399.57
中位數7.46(7.31)9.229.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值90.82億111.46億118.54億
最低值87.36億86.79億86.57億
平均值89.16億100.56億99.92億
中位數89.32億101.45億99.28億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.795.367.36-2.561.58
營業收入105.09億106.81億116.61億73.84億65.51億

詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTX

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