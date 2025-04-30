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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至7.9元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.37元上修至7.9元，其中最高估值8.1元，最低估值7.01元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.1(7.99)14.1511.44
最低值7.01(7.01)6.827
平均值7.67(7.39)9.619.5
中位數7.9(7.37)9.519.61

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值91.48億111.46億116.60億
最低值87.36億86.79億87.39億
平均值89.82億102.24億101.15億
中位數90.53億103.00億101.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.795.367.36-2.561.58
營業收入105.09億106.81億116.61億73.84億65.51億

詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTX

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