鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技(STX-US)EPS預估上修至7.9元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對希捷科技(STX-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.37元上修至7.9元，其中最高估值8.1元，最低估值7.01元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.1(7.99)
|14.15
|11.44
|最低值
|7.01(7.01)
|6.82
|7
|平均值
|7.67(7.39)
|9.61
|9.5
|中位數
|7.9(7.37)
|9.51
|9.61
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|91.48億
|111.46億
|116.60億
|最低值
|87.36億
|86.79億
|87.39億
|平均值
|89.82億
|102.24億
|101.15億
|中位數
|90.53億
|103.00億
|101.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.79
|5.36
|7.36
|-2.56
|1.58
|營業收入
|105.09億
|106.81億
|116.61億
|73.84億
|65.51億
詳細資訊請看美股內頁：
希捷科技(STX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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