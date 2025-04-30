鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至110元，幅度約3.77%
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 20:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由106元上修至110元，調升幅度3.77%。其中最高估值150元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀15位、保持中立6位、保守悲觀2位。
希捷科技今(30日)收盤價為81.6元。近5日股價上漲3.77%，標普指數上漲5.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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