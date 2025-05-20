鉅亨速報 - Factset 最新調查：世邦魏理仕集團CBRE-US的目標價調降至145元，幅度約3.01%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對世邦魏理仕集團(CBRE-US)提出目標價估值：中位數由149.5元下修至145元，調降幅度3.01%。其中最高估值163元，最低估值130元。
綜合評級 - 共有14位分析師給予世邦魏理仕集團評價：積極樂觀8位、保持中立6位、保守悲觀0位。
世邦魏理仕集團今(20日)收盤價為130.49元。近5日股價下跌3.01%，標普指數上漲2.04%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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