微軟Build 2025大會震撼登場！宣告進入AI智能體時代 0碼引發程式設計大地震

鉅亨網新聞中心 2025-05-20 16:40

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微軟 (MSFT-US) Build 2025 大會昨日在萬眾矚目下盛大開幕。微軟 CEO 薩蒂亞 · 納德拉（Satya Nadella）攜 50 多項全新產品和服務震撼亮相，並發出「我們已進入 AI 智能體時代」的宣言。

現場連線 OpenAI CEO 山姆 · 奧特曼、輝達 (NVDA-US) CEO 黃仁勳以及 xAI 創辦人伊隆 · 馬斯克等業界巨擘，更是將大會氣氛推向最高潮。Agent（智能體）已全面滲透程式設計、科學研究等多個領域，預示著一場徹底的顛覆即將來臨 。

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在長達兩小時的發表會中，「Agent」成為了高頻詞彙 。納德拉在開幕式上再次向全世界宣告，微軟正式進入 AI 智能體時代 。

智能體成為核心驅動力

此次 Build 大會的五項重大發布中，有四項與智能體息息相關，展現了微軟對 AI 智能體未來發展的堅定願景 ：

Coding Agent：GitHub Copilot 進化為全能程式設計 AI 助手，能夠自主完成錯誤修復和程式碼維護等任務 。這是一個用於發現未知材料的 AI 智能體平台，能夠產生想法、模擬結果並自主學習 。

NLWeb：一個全新的開源項目，允許用戶僅使用自然語言與任何網站進行互動 。

Agent Factory：應用程式平台 Foundry 專為建構智能體而設計，未來將支援 Grok、Hugging Face 等更多模型 。

Copilot Tuning：這是一款能夠學習企業資料中獨特語氣和語言的智能體 。

納德拉在大會上連線奧特曼，兩位業界領袖深入探討了 AI 智能體以及 AI 編碼的未來 。奧特曼直言不諱地表示：「我們一直在談論何時才能實現真正的智慧程式設計助手，如今它真的來了，這感覺太不可思議了」 。

此外，微軟和 xAI 也正式宣布合作：Grok 系列模型將正式連結微軟 Azure 。馬斯克也順勢劇透了 Grok 3.5，表示它將從第一性原理進行推理，並將物理工具應用於思考 。NVIDIA 的黃仁勳也現身大會現場，透露 NVIDIA GB200 已大規模量產，並將在 Azure AI 基礎設施中大規模部署，實現比 Hopper 架構高出 40 倍的效能提升 。

這一切都表明，Open Agentic Web 已成為微軟的願景，旨在讓 AI 智能體像網路一樣，實現自由連結和自主運作 。此次 Build 大會上推出的 50 多項新品與服務，正重塑著運算堆疊的每一層 。

程式設計工作流程

在程式設計的世界中，時間就是效率的代名詞 。GitHub Copilot 最新上線的 Coding Agent，其核心宗旨便是解放程式設計師的雙手 。從功能開發到錯誤修復，Coding Agent 都能全方位勝任 。納德拉在大會現場親自上陣示範，展示了如何在程式碼庫中修復錯誤，例如「在社群頁面添加用戶群組規模的篩選功能」 。

當納德拉將任務分配給 Copilot 後，AI 迅速拉取了一個 Pull Request（PR） 。當用戶將一個或多個問題分配給 Copilot 時，它會迅速響應，並使用 GitHub Actions 啟動一個安全沙盒 。它會自動複製倉庫、配置環境，並使用 GitHub 程式碼搜尋支援的 RAG（Retrieval-Augmented Generation）分析程式碼庫 。同時，Coding Agent 還會利用本地配置的工具和 MCP 伺服器來完成任務 。

Coding Agent 與 GitHub 無縫集成，只需簡單操作即可啟動，具體功能包括 ：

指派任務：可自動將 GitHub Issue 指派給 Copilot，或在 VS Code 中透過提示啟動智能體 。

自主運作：Copilot 會在後台透過 GitHub Actions 創建一個安全、可自訂的開發環境，自動處理任務 。

PR 提交：智能體會將程式碼提交至草稿 Pull Request，開發者可隨時透過會話日誌追蹤進度 。

此外，Coding Agent 還能夠執行功能開發、錯誤修復、測試擴充、程式碼重構和文件改進等任務 。例如，若發現程式碼庫中存在容易混淆的命名或不一致問題，可直接交給 Copilot，讓其建立 PR 全面檢查程式碼庫，並提出更清晰統一的命名規範建議 。

AI 助理在工作中會持續將程式碼更改提交到草稿 PR 中，並即時更新 PR 描述 。其操作權限明確：智慧推送到自己的專屬分支，且現有的分支保護策略仍然生效 。最重要的是，所有改動都必須經過人工審核才能合併，真正的掌控權始終在開發者手中 。

令人振奮的是，微軟宣布將開源其底層架構，與開發者共同建立開放的智慧體協作程式生態系統 。

Microsoft Discovery：AI 科學大師引領科學發現革命

在 Build 2025 大會上，微軟推出的另一個重磅級平台是 Microsoft Discovery 。微軟希望透過這個智能體平台，直接變革科學發現的過程 。

Microsoft Discovery 的原理是讓研究人員與一組專業的 AI 智能體和一個基於圖的知識引擎協同工作，從而快速、大規模、精準地加速科學研究產出 。微軟內部實測後發現，該平台效果驚人 。研究者利用其中的先進 AI 模型和高效能運算（HPC）模擬工具，僅在 200 小時內就發現了一種新型冷卻劑原型，可用於資料中心，應用前景廣闊 。而如果採用傳統方法，這個過程需要耗時數月甚至數年 。

此外，微軟還與美國能源部的太平洋西北國家實驗室合作，發現了一種新型的固態電解質候選材料，直接將鋰用量減少了 70% 。

科學研發過程面臨諸多艱鉅挑戰 ：

科學知識浩瀚、錯綜複雜且分散

發現過程多樣化、動態，涉及多種高度專業化的方法和任務，難以讓不同領域融為一體 。

研發是一個迭代的過程，很少有現成、簡單明確的答案，科學知識只有在證據、研討和進步中才能不斷演化 。

因此，若想利用 AI 做好科研，就需要建立新的範式，目的不在於更快地做同樣的實驗，而是從根本上革新科研模式 。微軟的設想是，讓每個研究者都能與一個不知疲倦的 AI 智能體團隊合作 。在持續迭代的發現循環中，人類和智能體就能即時提煉知識、優化實現 。

為此，用於科研的 AI 智能體必須能夠做到 ：

對連結所有知識來源、上下文相關的複雜圖進行推理 。

跨越不同領域和任務 。

從結果中學習，調整整個研究計劃 。

基於圖的科學合作推理

要實現上述第一點並不容易，因為現今的 LLM（大型語言模型）往往缺乏必要的上下文理解能力 。在此情況下，如何讓它們對微妙、時常相互矛盾的分散科學數據進行深度推理呢？為此，微軟提出了一個基於圖的知識引擎 。透過知識圖譜的構建，可以呈現專有資料和外部科學研究之間錯綜複雜的關係 。

由此，AI 能夠深入理解相互衝突的理論、多樣化的實驗結果，乃至跨領域的潛在假設 。這種基於上下文的推理過程並非輸出單一固化的答案，而是能透過詳盡的來源追溯和推理過程，確保專家始終參與其中 。

讓智能體更專業

透過 Microsoft Discovery，研究者可以指揮一支專業的 AI 智能體團隊 。這些智能體不僅能推理，還能親自進行科研 。研究者無需編寫程式碼，僅需使用自然語言即可將自己的專業知識和方法論編碼到智能體中 。這比數位類比工具的硬編碼行為要靈活得多，研究者不再需要計算專業知識，就能發現關鍵成果 。科學研究人員可以自訂智能體，例如「分子特性模擬專家」或「文獻綜述專家」 。這將顛覆性地改變科學研究：智能體不僅為人類工作，也與人類協同，大大增強了人類的獨創能力，使其能夠既見樹木，又見森林 。

萬物皆可「智能體」：開放與客製化

除了上述重大發布，微軟大會還發布了一個全新開源專案 NLWeb，可將任何網站變成智能體應用程式 。用戶無需編碼，僅透過對話即可與網頁內容直接問答互動 。每個 NLWeb 端點都是 MCP 伺服器，因此網站可以選擇是否讓其內容更容易被 AI 智能體發現和存取 。

同時，微軟也全面上線 AI 智能體工廠 Foundry 。Windows AI Foundry 涵蓋了 AI 開發全週期的訓練和推理 ；Azure AI Foundry 專為開發者設計，提供客製化與管理 AI 應用及智能體的統一平台 。目前，Grok 3 等模型已在該平台上架 。

此外，Copilot Tuning 智能體允許企業使用自家資料、工作流程和專業知識對 Microsoft 365 Copilot 進行微調，無需編碼 。總之，此次 Build 大會的主軸，除了智能體，還是智能體 。

業界巨擘對談：AI 智能體的未來展望

在每個產品發布之間，納德拉與奧特曼、馬斯克進行了遠程連線，分別探討了 AI 編碼智能體的未來以及 Grok 3.5 的第一性原理推理性能 。

奧特曼：AI 智能體編碼，就是現在

與幾天前 OpenAI Codex 類似，微軟 Coding Agent 同樣利用 AI 革新程式設計工作流程，提升開發者的程式設計效率 。奧特曼在現場分享了他對軟體工程未來發展方向以及開發者如何整合運用不同工具形態的願景 。他表示，自 2021 年在 GitHub 上提交 Codex 後，OpenAI 團隊一直在討論如何實現真正的 AI 智能體式編碼體驗，如今它終於實現了，這對他來說有點不可思議 。

奧特曼強調：「這是我所見過程式設計領域最大的變革之一」 。這相當於每個人都擁有一個真正的虛擬隊友，可以為其分配工作，即便是複雜的任務也能拿下 。甚至可以發出多個並行請求，讓 AI 修復錯誤、實現新功能、回答關於程式碼的問題 。這種智慧式程式設計體驗，讓開發者將繁瑣的實作細節交給 AI，並專注於更高層次的創意工作 。最重要的是，它還能讓開發者保持「心流狀態」，與 AI 智能體、其他程式設計師以及團隊無縫協作，加速整個開發生命週期 。

奧特曼還指出，AI 模型已變得更聰明、可靠，也更容易使用 。人們不再需要從眾多模型中挑選合適的工具，AI 會自動做出正確的判斷和操作，帶來真正的「開箱即用」體驗 。兩年前的 AI 與今天相比，功能已不可同日而語，未來一兩年的技術飛躍更是難以想像 。對於所有人來說，擁抱這種改變至關重要 。奧特曼驚嘆道，那些早期採用 Codex 的開發者，能快速轉變工作流程，完成遠超以往的驚人工作量 。

馬斯克：劇透 Grok 3.5，從第一性原理推理

微軟與 xAI 的合作，讓 Grok 模型正式上線 Azure，並將迎來即將發表的 Grok 3.5 模型 。在對談中，馬斯克提前劇透了 Grok 3.5 ：它試圖從第一性原理進行推理，也就是將物理學的工具應用於思考 。

Grok 3.5 的核心概念是植根於物理學基礎，將物理學工具應用於所有的推理領域，力求在最大限度減少錯誤的前提下探索真理 。當然，它也會犯錯，但會在不斷承認和糾正錯誤的過程中，逐步逼近真理 。

在 AI 安全問題上，馬斯克直言——誠實為上策 。這也算是對最近 Grok 各種問題的回應 。他表示，「錯誤不可避免，但 xAI 會以最快速度糾正錯誤，並期待更多來自開發者社群的回饋」 。