Waymo加速擴大Robotaxi車隊！與麥格納合作擴建亞利桑那工廠 2026 年產量倍增

鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-05-06 09:44

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Alphabet (GOOGL-US) 旗下自動駕駛公司 Waymo 宣布，將與汽車工程大廠麥格納國際集團 (MGA-US) 攜手擴建位於亞利桑那州梅薩（Mesa）的自動駕駛汽車工廠「Waymo Driver Integration Plant」。該廠面積達 2.2 萬平方公尺，計劃在 2026 年前將無人駕駛計程車（robotaxi） 年產能提升一倍。

根據《CNBC》報導，Waymo 表示，目前已有約 1,500 輛 Jaguar I-Pace 無人駕駛計程車在舊金山、洛杉磯、鳳凰城與奧斯汀等四大城市上路。新工廠將再組裝 2,000 輛 I-Pace，預計車隊總數於 2026 年達 3,500 輛，並提供每週約 25 萬趟無人付費載客服務。

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為提升產能與效率，Waymo 將在梅薩工廠導入自動化組裝流程與新技術，未來能支援多種自動駕駛車型平台。Waymo 指出，每輛無人駕駛計程車出廠後，僅需 30 分鐘即可上路，實現快速部署。

目前，Waymo 正測試兩款新型電動車：吉利汽車 (00175-HK) 子公司 Zeekr 推出的 Zeekr RT、以及現代 Ioniq 5，兩款車將搭載第六代「Waymo Driver」自動駕駛系統，預計最快於 2026 年投入經營。

Waymo 計劃在 2026 年擴展至亞特蘭大、邁阿密與華盛頓特區，持續擴大美國無人駕駛計程車版圖，並鞏固鳳凰城作為其製造與測試核心據點。

然而 Waymo 的野心不止於此。日前，Alphabet 執行長 Sundar Pichai 表示，Waymo 正在評估進入「個人擁有」自動駕駛汽車市場的可能性。隨後，Waymo 也宣布，將與豐田汽車 (TM-US) 展開合作，探討將自動駕駛技術導入私人車輛的可行性。

值得注意的是，與 Waymo 競爭的特斯拉 (TSLA-US) 也計劃在 2025 年中於奧斯汀推出自動駕駛計程車服務，採用 Model Y 與其獨家的「無人監控自動駕駛技術」。此前，特斯拉執行長馬斯克曾批評 Waymo 使用的系統成本「遠高於特斯拉」。

Waymo 採用雷達、光達（LiDAR）、攝影機與聲納的複合感應器組合，而特斯拉主要仰賴攝影機系統。