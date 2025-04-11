search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-1.17元，預估目標價為88.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-11 20:18


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.94元下修至-1.17元，其中最高估值2.92元，最低估值-3.25元，預估目標價為88.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.92(2.92)7.318.24
最低值-3.25(-3.25)-1.9-1.4
平均值-1.05(-0.99)1.993.77
中位數-1.17(-0.94)2.073.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.46億73.81億79.51億89.88億
最低值44.06億46.45億54.62億89.88億
平均值50.72億57.08億64.35億89.88億
中位數50.81億56.42億63.83億89.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.521.0622.8413.36-11.20
營業收入31.29億33.28億73.20億96.17億53.78億

詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSALB

相關行情

台股首頁我要存股
雅保56.673.58%

延伸閱讀


Empty