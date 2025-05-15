鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-1.07元，預估目標價為68.00元
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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對雅保(ALB-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.88元下修至-1.07元，其中最高估值0.73元，最低估值-3.09元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.73(0.92)
|3.81
|12.72
|最低值
|-3.09(-3.09)
|-1.9
|-1.4
|平均值
|-1.44(-1.34)
|0.78
|4.39
|中位數
|-1.07(-0.88)
|0.53
|4.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|57.46億
|73.81億
|79.51億
|89.88億
|最低值
|44.06億
|46.45億
|51.37億
|89.88億
|平均值
|48.77億
|54.21億
|63.44億
|89.88億
|中位數
|49.08億
|53.97億
|63.66億
|89.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.52
|1.06
|22.84
|13.36
|-11.20
|營業收入
|31.29億
|33.28億
|73.20億
|96.17億
|53.78億
詳細資訊請看美股內頁：
雅保(ALB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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