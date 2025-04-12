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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保ALB-US的目標價調降至85元，幅度約3.41%

鉅亨網新聞中心 2025-04-12 00:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅保(ALB-US)提出目標價估值：中位數由88元下修至85元，調降幅度3.41%。其中最高估值125元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有31位分析師給予雅保評價：積極樂觀11位、保持中立17位、保守悲觀3位。

雅保今(12日)收盤價為54元。近5日股價下跌3.41%，標普指數下跌2.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股ALB市場預估目標價

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