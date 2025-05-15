鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保ALB-US的目標價調降至68元，幅度約8.11%
鉅亨網新聞中心 2025-05-15 06:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雅保(ALB-US)提出目標價估值：中位數由74元下修至68元，調降幅度8.11%。其中最高估值125元，最低估值58元。
綜合評級 - 共有31位分析師給予雅保評價：積極樂觀11位、保持中立17位、保守悲觀3位。
雅保今(15日)收盤價為61.08元。近5日股價上漲8.11%，標普指數上漲4.64%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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