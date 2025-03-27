鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.7元，預估目標價為71.02元
鉅亨網新聞中心 2025-03-27 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對加拿大帝國石油公司(IMO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.61元上修至5.7元，其中最高估值6.71元，最低估值4.81元，預估目標價為71.02元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.71(6.91)
|7.72
|9.8
|11.2
|最低值
|4.81(4.81)
|3.89
|5.08
|7.8
|平均值
|5.75(5.78)
|6.19
|7.09
|9.5
|中位數
|5.7(5.61)
|6.44
|6.73
|9.5
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|498.83億
|502.57億
|461.29億
|338.31億
|最低值
|243.10億
|246.65億
|247.82億
|338.31億
|平均值
|397.65億
|405.98億
|348.16億
|338.31億
|中位數
|396.49億
|415.66億
|335.36億
|338.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.89
|2.78
|8.81
|6.29
|6.59
|營業收入
|153.19億
|283.79億
|439.63億
|357.86億
|356.39億
詳細資訊請看美股內頁：
加拿大帝國石油公司(IMO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 2025掌握債券投資契機主動 + 靈活
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：加拿大帝國石油公司(IMO-US)EPS預估上修至5.99元，預估目標價為71.81元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯(HES-US)EPS預估下修至7.5元，預估目標價為169.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：nVent Electric plcNVT-US的目標價調降至81元，幅度約4.14%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫斯HES-US的目標價調升至169.5元，幅度約4.63%
上一篇
下一篇