search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至59.5元，幅度約3.48%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)提出目標價估值：中位數由57.5元上修至59.5元，調升幅度3.48%。其中最高估值64元，最低估值39元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予巴西航空工業評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。

巴西航空工業今(19日)收盤價為48.81元。近5日股價上漲3.48%，標普指數上漲5.27%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股ERJ市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
巴西航空工業48.68-2.60%

延伸閱讀



Empty