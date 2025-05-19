鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至59.5元，幅度約3.48%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)提出目標價估值：中位數由57.5元上修至59.5元，調升幅度3.48%。其中最高估值64元，最低估值39元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予巴西航空工業評價：積極樂觀10位、保持中立3位、保守悲觀0位。
巴西航空工業今(19日)收盤價為48.81元。近5日股價上漲3.48%，標普指數上漲5.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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