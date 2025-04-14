鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至5.07元，預估目標價為55.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.3元下修至5.07元，其中最高估值6.51元，最低估值2.86元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.51(6.51)
|8.97
|10.78
|6.71
|最低值
|2.86(2.89)
|3.03
|4.99
|5.39
|平均值
|4.75(5.07)
|5.97
|7.22
|6.05
|中位數
|5.07(5.3)
|5.65
|6.68
|6.05
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|84.36億
|114.22億
|94.68億
|79.74億
|最低值
|71.52億
|89.12億
|74.14億
|73.57億
|平均值
|79.03億
|96.58億
|87.76億
|76.66億
|中位數
|81.00億
|93.84億
|91.10億
|76.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-23.47
|5.44
|14.34
|7.90
|4.21
|營業收入
|55.80億
|105.41億
|143.31億
|107.32億
|90.17億
詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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