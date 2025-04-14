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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ovintiv Inc(OVV-US)EPS預估下修至5.07元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Ovintiv Inc(OVV-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.3元下修至5.07元，其中最高估值6.51元，最低估值2.86元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.51(6.51)8.9710.786.71
最低值2.86(2.89)3.034.995.39
平均值4.75(5.07)5.977.226.05
中位數5.07(5.3)5.656.686.05

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值84.36億114.22億94.68億79.74億
最低值71.52億89.12億74.14億73.57億
平均值79.03億96.58億87.76億76.66億
中位數81.00億93.84億91.10億76.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-23.475.4414.347.904.21
營業收入55.80億105.41億143.31億107.32億90.17億

詳細資訊請看美股內頁：
Ovintiv Inc(OVV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOVV

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