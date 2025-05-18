寧德時代H股定價263港元 折讓僅6.5%！成港股流動性回溫指標

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-18 16:00

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寧德時代 (300750-CN) 於 5 月 15 日完成 H 股招股，並於 5 月 16 日晚間公布發售價格為每股 263 港元，位於招股價範圍上限。與 A 股相比，H 股折讓幅度僅約 6.5%，遠低於市場普遍預期，引起投資人高度關注。

根據 5 月 16 日收盤價，寧德時代 A 股收報 259.36 元人民幣（折合約 281.23 港元），相比之下，H 股發售價折讓幅度相對溫和，明顯低於 2024 年以來其他中資企業在港上市平均 20% 左右的折讓水準。

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這一數據凸顯寧德時代在資本市場的強大吸引力，也反映出港股市場流動性改善的趨勢。作為今年全球最大 IPO 之一，寧德時代的 H 股定價也成為市場觀察 AH 股溢價變化的重要風向球。

長期以來，A 股與 H 股之間存在顯著價差，A 股價格普遍高於 H 股。截至 5 月 16 日，恒生 AH 股溢價指數報 134.12 點，顯示 A 股平均高於 H 股約 34%。

根據《財經雜誌》統計，目前共 149 支 A+H 股中，折讓低於 10% 的僅 5 支，H 股高於 A 股的僅包括比亞迪 (002594-CN) 等 2 支個案。這進一步突顯寧德時代此番 H 股發行定價的特殊性與參考價值。

中國內地一家創投機構代表指出：「即便選擇退出市場，我們仍首選 A 股，因其流動性與估值表現普遍較佳。」

但也有香港投資人認為，恒生 AH 股溢價指數年初以來已下滑約 10 點，顯示「北水南下」趨勢與中概股回歸正逐步重塑港股資本市場格局。

瑞銀全球投行中國股票資本市場主管胡凌寒表示：「寧德時代等 A 股龍頭企業選擇來港上市，並非因 A 股資金面不佳，而是出於全球布局與融資靈活性考量。過去一年，包括比亞迪等多家 A+H 企業已透過港股進行配售與投資。」