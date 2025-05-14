寧德時代擬以263港元港股上市 募資46億美元創2025最大IPO規模

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 16:40

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中國電池龍頭寧德時代 (300750-CN) 即將登陸香港交易所，預計以每股 263 港元（約 33.70 美元）定價發行，募資規模高達 46 億美元，有望成為 2025 年全球規模最大的首次公開募股（IPO）。

根據《路透》引述兩位知情人士報導，若投資人出價低於 263 港元，恐難以獲得配股，顯示此次 IPO 市場反應極為熱烈。

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此外，寧德時代也計畫啟動「發售規模調整選項」，將額外發行 1,770 萬股，使整體募資金額擴增至約 356.6 億港元（約 4.57 億美元）。

根據公司公告，寧德時代預計於 5 月 20 日正式在香港交易所掛牌。此次定價 263 港元，較其在深圳 A 股市場 5 月 13 日收盤價 258.77 元人民幣（約 279.99 港元）折讓約 6%。5 月 14 日，該股在 A 股上漲約 1%，滬深 300 指數則上漲 1.5%。

業界指出，港股定價普遍較 A 股有折讓，是為吸引離岸投資人，提升新股發行參與度。此次寧德時代亦採取類似策略，顯見其對於國際資本市場的重視。

根據寧德時代申報資料，已有超過 20 家基石投資人參與此次 IPO，總認購金額達 26 億美元。

根據《路透》取得的發行文件顯示，自本週一開放認購以來，主權基金及長期資金爭相湧入，訂單已多倍超額認購。