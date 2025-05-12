寧德時代香港IPO籌資40億美元 限制美國投資者認購

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-12 09:43

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中國電動車電池巨擘寧德時代 (300750-CN) (CATL)今 (12 日) 在香港招股，預計成為今年全球最大的上市交易案。值得關注的是，寧德時代決定將股票發售方式完全改為 Reg S，及不允許向美國境內投資者發售，顯示表美中緊張關係可能正蔓延至 IPO 市場。

根據週一發布的上市文件，寧德時代計劃通過香港股票首次公開發行 (IPO) 籌集約 40 億美元資金，發行 1.179 億股股票。此次上市所得資金主要用於寧德時代的擴張項目，包括在匈牙利建設電池工廠。

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寧德時代將股票的最高發售價格定為每股 263 港元，較上週五 (9 日) 深圳的收盤價低 1.4%，但與上週四的價格大致相當。定價最快可能在週二 (13 日) 確定，預計該股將於 5 月 20 日開始交易。

招股文件顯示，基石投資者認購約 203.7 億港元的股份，相當於近 7746 萬股 H 股，佔發售股份 65.7%。其中，科威特投資局 (KIA) 及中石化 (香港) 各投資 5 億美元，各自認購 12.5% 發售股份。其餘基石投資者包括上海高毅、上海景林、未來資產、中國太保、泰康人壽等。

此外，寧德時代將此次交易以所謂的「S 規則（Regulation S）」形式進行，該方式禁止向美國境內投資者銷售，並免除發行人的某些美國監管備案義務。

一般而言，美資投資機構若在海外設有離岸實體和賬戶，亦可以參與「Reg S」形式的新股發行，但部分基金如接受美國散戶認購的互惠基金一般為本土註冊，將會被拒諸門外。

知情人士表示，寧德時代決定做出這一調整，是為了限制美國方面的法律責任風險，即使一些美國投資者無法參與，交易也有足夠需求。

寧德時代 2024 年在全球電池市場市佔率超過三分之一，在全球擁有 13 個生產基地，並在 64 個國家設有服務網點。