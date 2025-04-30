寧德時代獲准赴港IPO！擬募資390億港元 近四年香港最大上市案

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 14:57

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根據《路透社》報導，中國動力電池龍頭企業、A 股上市公司寧德時代 CATL(300750-CN) 已獲香港交易所批准，最快將於第二季在港啟動上市程序，目標募資至少 50 億美元（約 390 億港元），有望成為自 2021 年快手上市以來，香港最大規模的首次公開募股（IPO）。

兩位知情人士透露，寧德時代計畫於 5 月 6 日（週二）或 5 月 7 日（週三）展開簿記建檔程序，邀請投資者出價競投其股票。不過，由於美國加徵關稅導致全球金融市場波動，寧德時代最終的上市時間仍可能因應市場狀況做出調整。

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資料顯示，寧德時代早在 2025 年 2 月 11 日已提交香港上市申請，並於 3 月 25 日獲得中國證監會核發的境外上市備案通知書。港交所則於 4 月 10 日召開上市聆訊，正式審議並通過其上市申請。

根據寧德時代早前向監管機構提交的資料，此次上市募得的資金將部分用於在匈牙利興建一座投資達 73 億歐元（約 75.3 億美元）的電池工廠，以進一步擴展其全球產能佈局，鞏固在歐洲市場的領先地位。