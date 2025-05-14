思科攜手沙烏地啟動AI合作！加入Humain計畫、加碼中東AI基礎建設佈局
鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-14 09:18
美國網路設備與資安大廠思科 (CSCO-US) 週二（13 日）宣布，將與沙烏地阿拉伯啟動為期多年的人工智慧（AI）合作計畫，加入該國主導的「Humain」計畫，協助沙國打造全球最具開放性與彈性的 AI 基礎設施，並推動其成為全球數位創新的領導者。
根據《華爾街日報》（WSJ）報導，思科表示，此次與沙烏地阿拉伯的合作將建立全球最開放、可擴展、韌性高且具成本效益的 AI 基礎設施，協助沙國在全球 AI 競爭中取得關鍵地位。該項目將強化 Humain 計畫的核心，並鞏固沙烏地在 AI 與雲端運算領域的發展。
思科指出，這次加入 Humain 計畫，是過去 25 年來持續協助沙國推動數位轉型與經濟發展的延伸。此次合作也象徵思科將進一步擴大對中東地區創新、人才培育與研究的投入，以深化區域 AI 技術的應用與擴展。
除了 Humain 計畫外，思科也同步啟動一系列中東 AI 戰略，其中包括與阿布達比 AI 技術公司 G42 擴大合作，攜手推動阿拉伯聯合大公國與美國之間的 AI 創新與應用場景落地，強化跨國技術合作與產業整合。
思科表示，未來將與由貝萊德 (BLK-US) 、輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 等科技與金融巨頭領導的「AI 基礎建設夥伴關係」（AIP）合作，在美國及全球各地投資建設資料中心與 AI 基礎設施，擴大思科的全球 AI 雲端佈局。
執行長羅卓克（Chuck Robbins）表示，思科近期已與沙烏地阿拉伯、阿布達比、卡達及巴林的領導人會晤，深入討論 AI 戰略合作機會。
他指出：「中東地區的 AI 革命令人印象深刻，思科將致力以智慧、安全且可信賴的方式推動這場變革，為政府、企業與消費者創造最大價值。」
思科表示，產品長 Jeetu Patel 隨團出訪，而執行長羅卓克先前亦與沙國首相沙爾曼會面，共同探討未來 AI 與資安合作機會。
同一天稍早，美國總統川普訪問沙烏地阿拉伯，並與該國簽署高達 3,000 億美元的投資協議，未來四年內目標翻倍至 6,000 億美元。
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