騰訊GPU庫存充足！總裁劉熾平：不怕美國AI晶片出口限制

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-17 19:30

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在 2025 第一季財報會議上，騰訊控股 (00700-HK) 總裁劉熾平對外透露，騰訊目前擁有充裕的 GPU 庫存，對美國限制 AI 晶片出口政策毫不擔憂，將不影響公司產品開發及上市進度。

在財報會議中，面對瑞銀分析師 Kevin Fong 針對高階 GPU 供應狀況的提問，劉熾平表示，GPU 供應仍有變動，但好消息是騰訊已提前大量囤積 GPU 晶片，為推進公司 AI 發展戰略提供強力保障。

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騰訊總裁劉熾平稱，騰訊目前擁有充裕的 GPU 庫存，對美國限制 AI 晶片出口政策毫不擔憂。（圖：REUTERS/TPG）

劉熾平也強調，騰訊正逐步擺脫美國科技公司的信條，即所謂的大算力大模型的規模化法則「Scaling Law」，轉而採用小規模運算叢集策略，取得顯著效果，現有高階 AI 晶片足以支持多代模型訓練需求，實現高效能運算。

在軟體層面，騰訊持續優化自身業務，劉熾平指出，目標是將 AI 推理效率提升至現有水平的兩倍，相當於 GPU 容量翻倍，進一步強化運算效能，提升 AI 應用表現。

此外，騰訊工程團隊正在積極評估包括 ASIC 和 GPU 在內的多種 AI 加速器方案，只要在中國境內可合法取得或進口，皆納入考量。劉熾平強調，騰訊擁有多元方案，無需單一依賴西方 GPU，充分保障 AI 推理需求持續增長。

作為 AI 產業核心資源，為抑制中國 AI 實力增長，美國及盟友多年來都限制先進 GPU 出口中國。然而，這些出口管制反而催生中國自主軟硬體生態系統的快速發展，加速本土 AI 技術革新。