【袁志峰專欄】港股未見頂，趁回調買入

袁志峰 2025-05-19 06:50

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今日推介 - 華潤電力 (836, $19.62), 目標價 $21.5, 止損價 $18.5

1) 股市前景

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上周五港股下跌，成交減少。全星期計，日均成交額環比增加 15% 至 2312 億元；港股通南向交易淨賣出 87 億元；恒指及恒生科指升 2.1% 及 2.0%；東方海外 (316)、網易(9999) 及比亞迪 (1211) 升逾 19%、16% 及 12%，為升幅最大藍籌。美團 (3690)、中芯國際(981) 及海底撈 (6862) 跌逾 6%、3% 及 2%，為跌幅最大藍籌。上証指數及深証成指升 0.8% 及 0.5%。標指及納指升 5.3% 及 7.2%；紐約期油升 2.4%；美元指數升 0.8%，人民幣兌美元升 0.4%；美國 10 年期債息由 4.38 厘升至 4.48 厘。

港股技術走勢正面，預期恒指月內可見 24000 點，短線投資者可趁回調買入港股。寧德時代 (3750) 周二掛牌上市，宜關注。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 204 點，早段曾跌 263 點，隨後輾轉回升，尾市跌幅一度收窄至 78 點，收報 23345 點，跌 108 點或 0.5%。成交額按日減 5% 至 1907 億元。4 月份日均成交額 2747 億元。全星期計，恒指升 2.1%，恒生科指升 2.0%。

港股通南向資金轉淨買入約 11 億元。建設銀行 (939)、吉利汽車(175) 及美團 (3690) 錄得 11.4、3.1 及 2.5 億元淨買入。盈富基金 (2800)、騰訊(700) 及小米 (1810) 錄得 10.2、7.7 及 65 億元淨賣出。5 月以來累積淨賣出約 14 億元，4 月淨買入約 1667 億元。

恒指跌 0.5%，成份股 32 升 48 跌 3 持平。網易 (9999) 漲逾 13%，為升幅最大藍籌。比亞迪 (1211)、中生製藥(1177)、翰森製藥(3692) 及石藥集團 (1093) 漲逾 3%。東方海外 (316) 漲逾 2%。周大福 (1929)、中國聯通(762)、小米(1810) 及中芯國際 (981) 漲逾 1%。阿里 (9988) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。恒生銀行 (11)、中升控股(881) 及信義光能 (968) 跌逾 3%。海底撈 (6862) 及百威亞太 (1876) 跌逾 2%。中國平安 (2318)、中國人壽(2628)、中海油(883)、中石油(857)、中石化(386)、華潤置地(1109) 及龍湖集團 (960) 跌逾 1%。

恒生科指跌 0.3%，收報 5281 點，成份股 10 升 19 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 及百度 (9888) 跌逾 1%，美團 (3690)、京東(9618) 及快手 (1024) 跌逾 2%。阿里 (9988) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。騰訊音樂 (1698) 及海爾智家 (6690) 跌逾 2%。攜程 (9961)、同程旅行(780) 及小鵬汽車 (9868) 跌逾 1%。網易 (9999) 升逾 13%，為升幅最大成份股。地平線機器人 (9660) 升逾 5%。京東健康 (6618) 及嗶哩嗶哩 (9626) 升逾 3%。蔚來 (9866) 及理想汽車 (2015) 升逾 2% 及 1%。

板塊方面，醫藥、生物科技、航空及黃金股逆市上升。百濟神州 (6160)、信達生物(1801) 及康方生物 (9926) 漲逾 2%。南方航空 (1055) 漲逾 2%，東方航空 (670) 及中國國航 (753) 漲逾 1%。招金礦業 (1818) 及山東黃金 (1787) 漲近 2%。

光伏及餐飲股跑輸大市，跌幅居前。協鑫科技 (3800) 及信義光能 (968) 跌逾 4% 及 3%。百勝中國 (9987) 及海底撈 (6862) 跌逾 3% 及 2%。

周五上証指數低開 0.2%，早段最多曾跌 0.7%，午後回穩，收報 3367.46 點，跌 0.4%。深証成指跌 0.1%。科創 50 指數跌 0.6%。滬深兩市總成交約 10900 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 600 億元，4 月份日均成交額約 12100 億元。全星期計，上証指數升 0.8%，深証成指升 0.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

香港政府公布，第一季實質本地生產總值按年增長 3.1%，數字與初值相同。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值升 1.9%。(信報)

評級機構穆迪 (Moody"s) 下調美國信用評級至「AA1」，前景展望穩定；意味着美國失去最高級別的「AAA」信用評級。這是穆迪多年以來，首度降低美國主權評級。(信報)

4) 個股訊息