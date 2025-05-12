騰訊在AI領域下猛藥 重構大模型「混元」研發體系

鉅亨網新聞中心 2025-05-12 10:00

‌



騰訊 (00700-HK) 正進行一場深刻的 AI 戰略調整，核心是重構其大模型「混元」的研發體系。面對國內外科技巨頭在大模型領域的激烈競爭，騰訊不僅加大研發投入，更是在組織架構、產品佈局和市場策略上多方面出擊，力求在大模型時代佔據一席之地。

研發體系大調整，技術驅動成為核心

‌



4 月下旬，騰訊技術工程事業群（TEG）內部關於混元大模型將進行重大架構調整的消息開始流傳。4 月 29 日，騰訊正式宣布，新成立了大語言模型部和多模態模型部；同時將大數據、機器學習平台部、AI Lab、安全平台部、資訊安全部等部門重組為數據平台部、機器學習平台部 。

此次調整的核心目標是構建堅實的技術底座，為混元大模型的訓練提供強大的計算能力和數據支撐 。新成立的多個部門負責人將直接負責混元模型的研發工作 。

騰訊內部人士透露，過去混元團隊的組織形式較為分散，橫跨 TEG 的多個部門，包括大數據、機器學習平台部和 AI Lab 等 。這種組織架構導致了資源分散和內耗。

此次調整意味著騰訊的 AI 戰略將實現從業務驅動向技術驅動的轉變，對 AI 底層技術的研發將被放在更加重要的位置 。騰訊希望通過組織架構的調整，解決過去存在的資源分散、內耗等問題，集中力量攻克大模型的核心技術難關 。

大模型競爭白熱化，騰訊加速追趕

近期，科技巨頭紛紛進入新一輪大模型重大升級週期，這也給騰訊帶來了巨大的緊迫感 。DeepSeek-R2 被曝有可能在 5 月上線的消息，更是加劇了市場的競爭氛圍 。

4 月 17 日，字節跳動發布了最新的推理模型 Seed-Thinking-v1.5 。4 月 25 日，百度發布了文心大模型 4.5 Turbo 與文心大模型 X1 Turbo 。4 月 29 日，阿里巴巴一口氣更新了包括 2 個混合專家（MoE）模型和 6 個稠密（Dense）模型在內的 Qwen3 系列模型 。

這些領先的大模型都在性能上向 DeepSeek-R1 看齊，同時強調推理成本的大幅下降 。

相較之下，騰訊的上一次模型重要更新還停留在 3 月 21 日。當天，騰訊推出了強推理模型「混元 T1」正式版，其更多沿用的是騰訊的「快思考」模型混元 Turbo S 架構 。

相較於競爭對手在大模型、應用賽道上的「萬箭齊發」，混元的實力顯得身位尷尬 。在微信對話框進行 AI 搜尋時，騰訊也還在提供 DeepSeek-R1 和混元 T1 兩種選擇 。這都倒逼混元需要加速補齊短板，拿出更強技術底座、更優體驗的模型產品 。

微信元寶：撬動增量市場的戰略產品

在加強混元大模型技術研發的同時，騰訊也在加快 AI 應用產品的佈局，其中「元寶」是騰訊近期重點發力的產品 。騰訊也在微信中上線了 AI 助手「元寶」，用戶可以添加元寶為好友，在微信聊天介面與其互動 。

與元寶 App 類似，微信元寶同樣搭載了混元與 DeepSeek 雙模引擎 。但在元寶 App 上，用戶可以預先選好模型、設定深度思考、網路搜尋等功能 。而微信元寶均預設使用快速思考，在多輪對話中，需要用戶在卡片頁面中手動選擇深度思考，重新生成回覆 。

業內人士分析，將元寶做成「微信好友」的形式，意在通過高頻入口來吃掉增量市場，而非與豆包、Kimi 等競爭存量市場 。 類似拼多多在微信生態裡，先吃掉四、五線的增量市場，然後再反攻五環內；企業微信拿到微信互通入口，實現逆風翻盤。