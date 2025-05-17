鉅亨速報 - Factset 最新調查：海洋SE-US的目標價調升至175.5元，幅度約3.24%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共30位分析師，對海洋(SE-US)提出目標價估值：中位數由170元上修至175.5元，調升幅度3.24%。其中最高估值204元，最低估值140元。
綜合評級 - 共有34位分析師給予海洋評價：積極樂觀27位、保持中立7位、保守悲觀0位。
海洋今(17日)收盤價為162.845元。近5日股價上漲3.24%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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