鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至261.5元，幅度約3.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由252.5元上修至261.5元，調升幅度3.56%。其中最高估值400元，最低估值170元。
綜合評級 - 共有32位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立17位、保守悲觀1位。
Coinbase Global Inc - Class A今(16日)收盤價為257.22元。近5日股價上漲3.56%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 1億用戶數灌水造假？Coinbase遭SEC盯上 股價下殺逾7%
- Coinbase爆駭客盜走客戶資料 恐面臨最高4億美元損失
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估下修至4.97元，預估目標價為252.00元
- 〈美股盤後〉美商務部撤拜登AI晶片出口限制 標普收復2025年以來跌幅
下一篇