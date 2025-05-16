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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class ACOIN-US的目標價調升至261.5元，幅度約3.56%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共26位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)提出目標價估值：中位數由252.5元上修至261.5元，調升幅度3.56%。其中最高估值400元，最低估值170元。

綜合評級 - 共有32位分析師給予Coinbase Global Inc - Class A評價：積極樂觀14位、保持中立17位、保守悲觀1位。

Coinbase Global Inc - Class A今(16日)收盤價為257.22元。近5日股價上漲3.56%，標普指數上漲4.47%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股COIN市場預估目標價

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