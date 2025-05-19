鉅亨速報 - Factset 最新調查：W.R.柏克利WRB-US的目標價調升至74.5元，幅度約3.47%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對W.R.柏克利(WRB-US)提出目標價估值：中位數由72元上修至74.5元，調升幅度3.47%。其中最高估值80元，最低估值62元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予W.R.柏克利評價：積極樂觀7位、保持中立10位、保守悲觀3位。
W.R.柏克利今(19日)收盤價為73.28元。近5日股價上漲3.47%，標普指數上漲5.27%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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